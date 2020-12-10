Алексей Текслер побывал на заводе роботов

В присутствии губернатора подписан договор о сотрудничестве между ООО «Завод Роботов» и ООО «КУКА Раша». Фото: t.me/cheltodayru

В цехе механической обработки Челябинского кузнечно-прессового завода часть площадей занимает уникальное предприятие — завод роботов. Это — первое в России контрактное серийное производство и сборка промышленных роботов. Сегодня его презентовали губернатору Алексею Текслеру.

Продукция завода применяется в автомобилестроении, космонавтике и авиации, металлообработке и станкостроении, электронной и пищевой промышленности. В присутствии губернатора ООО «Завод Роботов» подписал меморандум о сотрудничестве с ООО «КУКА Раша». Новый партнер предприятия — один из крупных игроков на рынке.

— В таком непростом 2020 году мы видим и рост объемов производства, и рост заказов. Даже на фоне общего падения рынка предприятие сохраняет высокий уровень конкуренции. Это стало возможным благодаря применению современной техники. У предприятия более двух тысяч номенклатуры, которую предприятие производит. Есть и уникальные виды продукции, оборудования. Здесь производят станки, и все циклы — от инжиниринга до готовой продукции — местного выпуска, — сказал губернатор.

Подписанный сегодня меморандум с новым партнером — результат переговоров годичной давности. Тогда с промышленникам глава региона вел разговор о том, что Челябинской области нужны новые компетенции, новые шаги вперед. У Южного Урала есть богатейшая промышленная производственная база, на которую можно опираться в развитии современных предприятий. Рынок промышленных роботов сегодня динамично развивается, и ЧКПЗ сделал верную ставку на этот сектор.

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