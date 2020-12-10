Прокуратура начала проверку по маршруткам, сгоревшим в центре Челябинска

К счастью, в ЧП с маршрутками никто не пострадал. Фото: Вячеслав Куликов

В Челябинске проверяют компанию «Кумир-Автолайн 2», которой принадлежит маршрутка №22, сгоревшая 5 декабря на проспекте Ленина. Напомним, ПАЗ с тремя пассажирами вспыхнул прямо на ходу. К счастью, люди успели выскочить из салона. Но пострадали припаркованные рядом иномарки.

Прокуратура поручила начальнику УМВД России по Челябинску провести внеплановую проверку компании. В ведомстве отметили, что перевозчик получил свидетельство об осуществлении перевозок в сентябре этого года.

Также сейчас проводят проверку по еще одной сгоревшей маршрутке. 8 декабря возле дома №71 по проспекту Ленина вспыхнул миниавтобус №125.

— По факту возгорания в настоящее время проводится доследственная проверка сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Челябинску ГУ МЧС России по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Специалисты установили, что водитель маршрутки работает на себя, в тот день он направлялся по личным делам. Автомобиль сгорел вне места прохождения маршрута.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru