Гипермаркет не оправдал надежд компании Фото: google.com/maps

Стало известно, что в Магнитогорске решили закрыть гипермаркет «Ашан». В компании объяснили это тем, что продажи в магазине идут хуже, чем ожидалось.

— На протяжении длительного времени магазин показывает неудовлетворительные результаты. В связи с этим руководство компании приняло решение о закрытии гипермаркета, — сообщили в пресс-службе АШАН Ритейл Россия.

Окончательное закрытие произойдет 14 января 2021 года. Что касается гипермаркетов в Челябинске, то здесь пока все в полном порядке, поэтому магазины продолжат свою работу.

— Магазины в Челябинске показывают хорошие результаты, поэтому мы не планируем закрытие торговых точек в городе, — добавили в пресс-службе.

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