В Челябинской области задержали руководителей молочной фермы за аферу на 10 млн

Директорам СПК «Октябрьское» предъявлено обвинение в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре скандала оказался сельскохозяйственный потребительский кооператив «Октябрьский». Его директору и исполнительному директору предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по статье, которую им вменяют, — 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Кооператив производит молочную продукцию. По версии следствия, в прошлом году обвиняемые предоставили в региональный минсельхоз фиктивные документы для получения субсидии. По бумагам они закупали молоко с крестьянских подворий. А по факту молоко покупалось у сторонних организаций. К тому же был значительно завышен объем продукции. Преступление выявили полицейские.

— По ходатайству следователя СК одному из обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

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