В Челябинске на воспитателях детсада закончились вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступило всего 1000 доз «Спутник V». Ожидается еще 2000 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воспитательница детсада №477 Татьяна Ершова попала в список тех, кому положена одна из 1000 поступивших прививок от коронавируса. Заявки подавали еще в сентябре. По ее словам, за это время некоторые успели переболеть ковидом, кто-то даже лежал в больнице. Но сделать прививку она так и не смогла.

— У нас есть чат сотрудников садика. Вечером 8 декабря написали, что завтра будет вакцинация в больнице скорой помощи. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и результаты теста на антитела. А мне к 7 утром на работу. Я где за ночь нарисую эти антитела? — рассказала журналисту КП-Челябинск Татьяна Ершова. — Нам ответили: вы можете сдать платно за 900 рублей. И это для бесплатной прививки!

К часу дня Татьяна освободилась и планировала все-таки съездить в ОКБ №3. Руководство садика позвонило в больницу и объявило, что вакцина уже закончилась.

— Нам ответили: «Ну, в следующий раз». А когда в следующий раз? Как я должна отследить? — возмущается она. — На вопрос, где взяли справки те, кому поставили, нам сказали: «Наверное, у них уже были».

Получить комментарий руководства детсада не удалось — заведующая Ольга Самохвалова усомнилась, что ей действительно звонят журналисты и разговаривать не стала.

В пресс-службе администрации Челябинска, ссылаясь на приказ минздрава, прокомментировали, что экспресс-тест на антитела перед вакцинацией должны делать бесплатно. Мы обратились в пресс-службу ОКБ №3, но на момент подготовки материала ответа не поступило. Как только мы получим ответ, мы его обязательно опубликуем.

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