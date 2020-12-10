В Челябинской области осудят ОПГ за вооруженный разбой и убийство

Уголовное дело против ОПГ направили в Челябинский областной суд Фото: Валентина ВАГАНОВА

Перед Челябинским областным судом предстанут шесть членов ОПГ. Им вменяют сразу три статьи: участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженный разбой (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и незаконное приобретение огнестрельного оружия (п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По версии следствия, 12 лет назад в Челябинске члены ОПГ напали на предпринимателей и похитили 67 млн. рублей. Грабители были вооружены, при себе у них также был автомат с глушителем. В 2010 году двое участников банды убили главаря преступной группировки, а тело спрятали на кладбище деревни Алишева. И шестью годами позже обвиняемые напали на двоих предпринимателей, забрав 16 млн. рублей.

Кроме того, соучастники покупали и перевозили автоматы, самодельные пистолеты и револьверы и боеприпасы различного калибра.

Двое обвиняемых пошли на сделку со следствием, поэтому их дела облсуд будет рассматривать отдельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru