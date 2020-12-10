В Челябинске прекращены поиски матери с двумя маленькими детьми

В Челябинске нашли пропавшую мать с двумя детьми. Фото: «Легион-СПАС»

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске нашли 24-летнюю мать, которая пропала вместе с годовалой дочерью и трехлетним сыном. Женщина и дети живы, сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Напомним, женщина вышла из дома № 39 по улице Бейвеля вчера в 11:00. Поиски длились целые сутки.

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