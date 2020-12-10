ЮУрГУ и МТС с помощью Big Data оценили транспортную сеть Челябинска

МТС совместно с Южно-Уральским государственным университетом на основе Big Data проанализировали потенциал транспортной инфраструктуры Челябинска. Реализация проекта позволила оценить миграцию населения, достаточность развязок и варианты оптимизации дорожной сети, которые легли в основу модели развития общественного транспорта в Челябинске.

Анализ обезличенных данных абонентов МТС, помог определить нагрузку на региональную инфраструктуру, а также спрогнозировать ее дальнейшее развитие с учетом потребностей населения, что в целом будет способствовать развитию и экономики региона и повышению качества жизни. Большие данные были использованы в аналитической работе Южно-Уральского государственного университета для оценки миграции жителей региона, оценивая динамику и скорость перемещений по маршруту «дом-работа», а также изменения плотности населения в Челябинске и его пригородных районов.

Как сообщил Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области, успешный опыт компании в реализации цифровых проектов во многих городах России, в том числе по сбору и анализу обезличенных больших данных, позволит Челябинску поддержать тренд на развитие городской среды. Последние годы Bid Data находит все большее применение и помогает городам создавать цифровые модели, данные которых можно использовать в разных сферах городского хозяйства — при планировании и развитии транспортной инфраструктуры, в анализе туристических потоков и оптимизации маршрутов, планировании мероприятий и выборе оптимальных площадок для них.

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