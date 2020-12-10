В Миассе горит частный дом. Фото: t.me/Миасский пломбир

Сегодня вечером, 10 декабря, в Миассе на улице Свиридова загорелся частный дом. Горожане издалека наблюдали яркое зарево пожара. По словам очевидцев, горит более 1000 кв. м.

— В настоящее время принимаются меры по локализации и ликвидации открытого огня, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Также в соцсетях сообщают об одном погибшем. Тем не менее, официальных сообщений о жертвах нет.

Фото: vk.com/ Инцидент Миасс Наталья Чиглинцева

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