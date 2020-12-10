В Челябинске автоледи устроила ДТП с трамваем

В Челябинске произошло ДТП с трамваем. Фото: vk.com/Челябинский транспорт

Сегодня вечером, 10 декабря, произошла авария с трамваем на перекрестке проспекта Победы и улицы Каслинской. Иномарка не пропустила общественный транспорт на повороте, что и стало причиной ДТП. Как рассказали в сообществе «Челябинский транспорт», за рулем автомобиля была женщина-водитель.

В результате на полчаса встало движение трамваев. Только после приезда сотрудников ГАИ, общественный транспорт продолжил маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru