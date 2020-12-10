В Челябинской области водитель иномарки погиб, выехав на встречную полосу

На автодороге Москва-Челябинск произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня вечером, 10 декабря, в Саткинском районе произошла смертельная авария. На 1706 км автодороги Москва-Челябинск 65-летний водитель Honda Jazz, совершая обгон (на данном участке маневр разрешен), выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

— В результате ДТП житель города Сатки, управлявший автомобилем Honda, погиб на месте ДТП, 40-летний пассажир автомобиля УАЗ получил травмы и был госпитализирован медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Фото: ГИБДД Челябинской области

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