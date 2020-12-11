Пожару присвоили повышенный номер сложности. Фото: МЧС по Челябинской области, t.me/Миасский пломбир

Пожарные ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме с автомастерской на первом в Миассе. По предварительной версии, ЧП в трехэтажном здании площадью более 4000 квадратных метров на улице Свиридова произошло во время газосварочных работ. В МЧС по Челябинской области сообщили, что погиб хозяин дома, ему было всего 53 года.

Экстренные службы приехали к месту ЧП через пять минут после поступившего на центральный пункт пожарной связи сообщения о пожаре. Горел первый этаж. В МЧС отметили сложный конструктив дома: на первом этаже располагалась автомастерская с высокой пожарной нагрузкой, на втором, деревянном с облицовкой из кирпича — жилые помещения, третий — мансарда с большим количеством стеклопакетов.

— Пожар начался в автомастерской, но огонь через пустоты по деревянным строительным конструкциям распространился на мансардный этаж низкой степени огнестойкости, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — Это значительно усилило скорость распространения пламени. Открытое горение на площади 1440 квадратных метров удалось ликвидировать в 23:54.

Предварительной причиной пожара, по данным ведомства, стали электросварочные работы. Скорее всего, их проводили с нарушением правил пожарной безопасности. В данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— В результате происшествия погиб хозяин дома, — добавили в пресс-службе МЧС. — Это мужчина 1967 года рождения.

К ликвидации пожара повышенного номера сложности привлекли 63 человека, 14 машин, в том числе от МЧС — 49 пожарных и девять машин.

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