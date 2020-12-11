Вот такие послания теперь будут оставлять экохамам. Фото: пресс-служба ЦКС

Автомобилисты, паркующие машины около площадок с мусорными контейнерами, все чаще срывают график вывоза отходов. Из-за этого баки становятся переполненными, и мусоровозы приходится направлять повторно. Но в центре коммунального сервиса Челябинска придумали способ борьбы с экологическими хамами: теперь им оставляют послание с призывом самостоятельно вывозить мусор.

Листовку владельцам мешающих вывозу мусора машин оставляют на лобовом стекле. В них экохамов просят не парковать авто вблизи контейнерных площадок и добавляют: «Заблокировал проезд — вывози мусор сам!»

— Люди часто не подозревают, что оставленная машина блокирует проезд мусоровозу, либо думают, что успеют уехать до приезда мусоровоза, но выходит иначе, — рассказал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов. — Решили действовать адресно. Надеемся, что памятка, оставленная на лобовом стекле, уменьшит количество таких случаев.

В ЦКС надеются, что автовладельцы после таких посланий начнут осознанней выбирать место для парковки.. Фото: пресс-служба ЦКС

Каждые субботу и воскресенье из-за транспортных помех мусоровозы не могут подобраться в среднем к 40 контейнерным площадкам в Челябинске. В Копейске бывает до 6 таких случаев.

Как отмечают в ЦКС, следить за беспрепятственным проездом спецтехники к контейнерной площадке должны сотрудники управляющих компаний. Фиксировать нарушения также могут жильцы, а фотографии и сообщения о нарушениях передавать в правоохранительные органы, чтобы автовладельцев штрафовали.

— Совсем скоро россияне уйдут на затяжные новогодние праздники. Опыт работы в прошлые годы показал, что в этот период машины оставляют у контейнерных площадок и в узких дворовых проездах, — добавили в ЦКС. — Поэтому мы еще раз призываем людей к осознанному поведению в выборе места под парковку автомобиля. Оставленный в узком проезде транспорт может стать помехой не только для коммунальных служб, но и для скорой помощи, пожарных, газовиков.

КСТАТИ

Парковка машин возле мусорных баков не считается серьезным нарушением. Впрочем, Закон об административных правонарушениях Челябинской области четко обозначает, что за стоянку автомобилей, препятствующую вывозу коммунальных отходов, может последовать штраф:

— для частного лица на сумму от 1 до 5 тыс. руб.;

— должностного лица – на сумму от 5 до 30 тыс. руб.;

— юридического лица – на сумму от 50 до 200 тыс. руб.

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