«Мечел-Материалы» увеличили реализацию известняка

Завод «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») за ноябрь 2020 года реализовал около 40 тысяч тонн извести. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известняк добывается в Пугачевском карьере компании в Республике Башкортостан и обжигается на шахтных печах предприятия. Главный потребитель обожженной извести — Челябинский металлургический комбинат. Там с помощью извести удаляют из чугуна и сырой стали лишние примеси.

Также известь поставляется сельскохозяйственным и теплоэнергетическим предприятиям, а в строительстве ее используют при изготовлении бетонного раствора для предотвращения растрескивания.

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