Дебошир в шубке: в аэропорту Челябинска с рейса сняли пассажира, схватившего за шею полицейского

Из-за поведения мужчины, его не пустили в самолет. Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В международном аэропорту Челябинска с рейса до Москвы сняли 57-летнего пассажира. Прилично одетого нетрезвого мужчину не пустили в самолет из-за неадекватного поведения — он матерился и мешал окружающим, а в дежурной части оскорбил полицейских и схватил одного из них за шею. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям.

Пожилой мужчина наделал много шума в аэропорту 7 декабря. Как сегодня сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, наряд к самолету, следующему рейсом «Челябинск-Москва» вызвал пилот. Полицейские установили, что 57-летний нетрезвый челябинец во время посадки матерился, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников.

— Командир воздушного судна решил отказать мужчине в перелете, — рассказали в транспортной полиции. — Пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

В дежурной части мужчина, как отметили в ведомстве, публично оскорбил полицейских при исполнении, а одного из них схватил за шею. Все это зафиксировала камера. На кадрах видно, что мужчина в черной шубе ведет себя агрессивно.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного двух уголовных дел за применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (319 УК РФ).

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