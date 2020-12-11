«Нас долго просили об этом»: Новый ювелирный салон «Самоцветы» открыли в ТРК «Родник»

Выбирать и приобретать украшения — дело приятное. Чтобы еще больше порадовать своих клиентов перед Новым годом, компания «Самоцветы» открыла новый салон в удобном месте — в торгово-развлекательном комплексе «Родник».

Первых гостей магазин принял сегодня, 11 декабря. Как рассказала директор по связям с общественностью сети салонов ювелирных украшений «Самоцветы» Анастасия Танаева, «Родник» долгое время оставался единственным крупным торговым центром Челябинска, где бренд не присутствовал.

— Наши постоянные клиенты не раз обращались с просьбами открыть здесь салон «Самоцветы», так как «Родник» удобно расположен и является одним из любимых челябинцами и гостями города мест для отдыха и шопинга. Мы не могли не откликнуться! Будем рады видеть всех в новом салоне и готовы снова и снова дарить нашим гостям исключительно положительные эмоции, — рассказала Анастасия Танаева.

В честь этого долгожданного события всех посетителей магазина ждут приятные сюрпризы. Только три дня 11,12 и 13 декабря за любую покупку в салоне «Самоцветы» в «Роднике» вы получите гарантированный подарок!

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