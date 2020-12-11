Сотрудники ГИБДД в Челябинске нашли траву у пассажира машины, вещество направили на экспертизу

Машину, в которой нашли вещество, остановили в Курчатовском районе Челябинска. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске сотрудники ГИБДД нашли у пассажира остановленной ими машины шарики засушенной травы. Вещество растительного происхождения и приспособление для его употребления он перевозил в рюкзаке. Находку направили на экспертизу, а мужчину доставили в полицию.

— Легковой автомобиль сотрудники Госавтоинспекции Челябинска остановили в Курчатовском районе, — рассказала инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Челябинску Наталья Гриценко. — При досмотре личных вещей одного из пассажиров в его сумке обнаружили вещество растительного происхождения, а так же приспособление для его употребления. Изъятое вещество направили на экспертизу, а мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Если в изъятой траве обнаружат наркотические вещества, пассажиру грозит уголовная ответственность.

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