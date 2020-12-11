49% жителей Челябинска оформляют ипотеку без визита в банк

Райффайзенбанк изучил порядка 50 тысяч заявок на ипотеку за 2020 год и выяснил, в каких городах клиенты чаще всего самостоятельно заполняют обращения и отправляют их в банк онлайн.

Рейтинг возглавили города Московской области. Там 76% заявок на ипотеку клиенты заполняют дистанционно. Второе место делят Пермь и Екатеринбург — там 73% обращений за ипотекой в каждом из городов оформляют без визита в банковское отделение. На третьем месте — Санкт-Петербург и Калининград, где на онлайн приходится 71% заявок. Интересно, что в Москве этот показатель заметно ниже и составляет 67%. Столько же — в Сургуте и Уфе. Реже всего онлайн заявки в банк поступают из Сыктывкара (32%) и Череповца (28%).

— Подавляющее большинство наших клиентов стремятся получить по ипотеке личную консультацию в офисе банка, так как считают приобретение недвижимости серьезным, ответственным событием в своей жизни. Однако наше недавнее исследование показало, что 27% клиентов, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что заявку можно подать дистанционно. Более того, с ипотечным менеджером сейчас можно общаться в онлайне, решать все вопросы в мессенджерах и социальных сетях, а отделение банка посетить лишь для подписания документов, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Сегодня более 70% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн, в том числе и через личный кабинет на сайте. В феврале он был интегрирован с порталом Госуслуг, чтобы процесс обращения стал удобнее. Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Предварительное предложение будет уже доступно в течение двух минут. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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