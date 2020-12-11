Мать швырнула дочку, будучи пьяной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске скончалась семимесячная девочка, которую мать ударила головой о дверной косяк. Следственный комитет возбуждал уголовное дело неделю назад, а теперь решается вопрос о переквалификации статьи в более тяжкую.

— В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о предъявлении обвинения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказали в Центре материнства и детства, многие магнитогорцы звонили и узнавали о состоянии малышки. Девочка поступила в тяжелом состоянии, ее сразу положили в реанимацию. Проводилась интенсивная терапия, ребенка подключали к аппарату ИВЛ, а ситуацию усугубили перенесенные в прошлом травмы.

Напомним, инцидент произошел 4 декабря в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. 22-летняя мать из Башкирии приехала в гости к подруге, у которой выпила спиртных напитков. В какой-то момент она схватила свою семимесячную дочь и швырнула о дверной косяк. Девочка получила травму головы, после чего ее отвезли в реанимацию.

Тогда на мать завели уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на совершение убийства». Сейчас девушка сидит под стражей, у нее осталась еще одна дочь, рожденная в прошлом году. Она уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

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