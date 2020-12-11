Челябинские бизнес-абоненты Tele2 потребляют в 2,5 раза больше интернет-трафика

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 зафиксировала рост бизнес-показателей в корпоративном кластере за 11 месяцев 2020 года. Благодаря развитию клиентской базы выручка оператора в B2B-направлении в Челябинской области выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество подключений корпоративного тарифа на Урале выросло на 7%. Важной тенденцией среди бизнес-абонентов в регионе стала растущая востребованность мобильного интернета. Влияние на рост Tele2 в корпоративном сегменте оказало также активное развитие M2M-направления. Так, число пользователей услуги M2M на Урале за отчетный период выросло на 18%.

Татьяна Филиппова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» Tele2:

- В последнее время мы наблюдаем стабильный динамичный рост в корпоративном сегменте на Урале. За переходом в онлайн-режим в связи с пандемией последовал рост трафика – с января по август 2020 года в макрорегионе «Урал» он вырос в два раза. Небольшое снижение было в сентябре, но в октябре рост продолжился. В 2020 году малый и средний бизнес стал искать новые направления деятельности, ему необходимо было информировать текущих клиентов об изменениях и привлекать новых пользователей. Услугой таргетированной SMS-рассылки воспользовалось в два раза больше клиентов. Кроме того, на 12% увеличилось количество клиентов, пользующихся услугой «Корпоративная АТС.

Для решения задач бизнеса по обеспечению сотрудников качественной связью с учетом постоянно меняющихся потребностей Tele2 предлагает корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет B2B-клиентам выбирать количество абонентов и оптимальный объем услуг, исходя из среднего потребления на одного сотрудника компании.

Материал предоставлен компанией Tele2