Грузовик, уходя от столкновения, подмял «Ладу» на трассе М5 в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла утром в пятницу, 11 декабря, на трассе М5 в Каслинском районе. По предварительным данным водитель «Камаза» на выезде с полосы разгона, создал помеху грузовику МАN, который ехал в попутном направлении.

— После водитель МАN, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ВАЗ 2113, — сообщили в ГИБДД.

34-летний водитель «Лады» скончался по дороге в больницу, его пассажир 39-лет получил травмы и был госпитализирован.

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