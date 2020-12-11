Челябинский облсуд отказал высокопоставленной чиновнице в сокращении срока ареста по делу о взятке

Татьяну Антонову подозревают в получении 2,2 млн взятки. Фото: google.ru/maps, minstroy74. Коллаж: Эдуард Фадюшин

Челябинский областной суд отказал в сокращении срока ареста заместителю министра строительства региона Татьяне Антоновой. Высокопоставленная чиновница находится в СИЗО по делу о махинациях со строительством биатлонного центра на 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 11 декабря, обвиняемой придется провести под стражей до 1 марта 2021 года.

Материалы досудебного производства в отношении Татьяны Антоновой облсуд рассмотрел в апелляционном порядке. Постановление Тракторозаводского районного суда о продлении срока ареста чиновницы на три месяца, как уточнили в пресс-службе облсуда, обжаловал ее адвокат. Он просил изменить меру пресечения своей подзащитной на домашний арест или отпустить ее под залог в миллион рублей.

— Постановление вступило в законную силу, — добавили в челябинском облсуде.

Напомним, Татьяна Антонова курировала проекты строительства хирургического корпуса детской областной больницы, который рассорил защитников бора с родителями больных малышей и чиновниками, а также биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Последний возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

Ранее в следственном комитете рассказали, что возбуждено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма впечатляет — 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации.

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