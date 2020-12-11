Прогноз погоды на выходные: в Челябинской области похолодает до -25

Температура в Челябинской области опуститься до -25 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды в области на грядущие выходные. В субботу, 12 декабря, днем термометры покажут -5,-10 и -13 в низинах. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы, изморозь. В ночное время температура опуститься до -18, -23 градусов, в восточных районах до -13, -18. Синоптики обещают западный и юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

В воскрсенье, 13 декабря, воздух прогреется до -7, -12 градусов. Погода будет облачная с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут -15, -20 градусов, в горах и низинах похолодает до -25. Ветер западный 2-7 м/с.

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