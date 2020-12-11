Власти Челябинской области уточнили, будет ли 31 декабря выходным днем

31 декабря в Челябинской области останется рабочим днем Фото: Андрей АБРАМОВ

31 декабря в Челябинской области не будут делать выходным днем, рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— В регионах, где 31 декабря сделали выходным днем, последняя суббота декабря будет рабочим, — отметила Ирина Гехт.

Напомним, Белгородская область первая в стране объявила 31 декабря 2020 года выходным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что этот вопрос оставили на усмотрение региональных властей. Однако официально этот день будет рабочим.

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