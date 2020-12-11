«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом выиграл у «Сибири»

Победа над «Сибирью» — четвертый матч «Трактора» в сезоне без пропущенных шайб. Фото: ХК «Трактор».

В предыдущих семи матчах «медведи» сумели одержать только две победы. Эту не неприятную для болельщиков «Трактора» статистику «медведи» поправили в сегодняшнем (11 декабря) домашнем матче с новосибирской «Сибирью».

Два гола — капитана команда Сергей Калинина на 24-й минуте и Александра Авцина на 31-й, стали победными для черно-белых. 2:0 — победа «Трактора».

Кстати, чешский голкипер команды Роман Вилл уже в третьем матче чемпионата КХЛ сохранил ворота «медведей» в неприкосновенности.

После 36 игр челябинцы идут на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (46 очков).

13 декабря в Челябинске «Трактор» сыграет с казахстанским «Барысом» (начало в 17.00). Это будет последний в этом году домашний поединок черно-белых.

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