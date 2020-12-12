Новые квартиры в Челябинске пойдут на расселение ветхоаварийного жилья Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области будут строить больше домов. В минэкономразвития Челябинской области рассказали о планах на следующий год.

— В 2021 году ввод жилья в Челябинской области, по плану, вырастет на 3-12%. Последняя цифра — целевой прогноз по указу президента, — рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

По ее словам, часть фонда уйдет на расселение ветхо-аварийного жилья и предоставление квартир в социальную аренду. В 2020 году в Челябинской области по программе переселения жителей из аварийных домов возвели 10 новостроек, еще два новых дома сдадут в начале следующего года. Всего по программе за год построено свыше 40 тыс. кв. м жилья, новые квартиры получили 1,4 тысячи южноуральцев.

Продажи новостроек будет стимулировать и льготная ипотека под 6,5%. Наталья Лугачева сообщила, что в Челябинской области выдано восемь тысяч заявок на 8 млрд рублей по льготной ипотеке, еще три тысячи находятся на рассмотрении.

По данным минстроя Челябинской области, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 1 млн 670 тыс. кв. м жилья.

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