Натуральная икра не должна истекать соком Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый год без бутербродов или блинчиков с красной икрой — это не тот. В магазинах Челябинска можно часто встретить икру по разным ценам. Как отличить настоящий продукт от подделки, разбираемся вместе с региональным Роспотребнадзором.

Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель — весьма ценный пищевой продукт. Она содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.

Как выбрать настоящую икру. Советы Роспотребнадзора:

1. Не покупайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

2. На этикетке должно быть указано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.

3. Если икра настоящая, то на жестяной банке указана дата изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

4. Не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, но с 2008 года запретили, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

5. Крыша не должна проминаться, не должна быть вздутой и заполнять баночку полностью.

Как выглядят икринки натурального продукта: мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, ее уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Настоящие икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных более жесткая, сложно лопающаяся. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру лучше в холодильнике. И не в открытой жестяной банке, а в чистой сухой и стеклянной чашке. Если что-то после праздника еще останется!

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