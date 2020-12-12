Мужчина поблагодарил врачей за то, что вытащили его с того света. Фото: ⁣gkb9.chelyabinsk/instagram.com

Челябинец Сергей Андреев подарил врачам ГКБ №9 благодарственные письма и фигурки ангелов. Так мужчина выразил признательность медикам за спасение жизни.

— В письмах для врача Елены Болдыревой и главного врача Олега Денисова он выразил искреннюю признательность за успешное лечение, за решительность и самоотверженность медработников в борьбе с опасным заболеванием, — рассказали в ГКБ №9.

Лечащий врач Елена Болдырева рассказала, что ситуация действительно была сложной.

— Заболевание прогрессировало очень быстро, течение было тяжелым с выраженной дыхательной недостаточностью. При этом Сергей Викторович все время был настроен оптимистично на излечение, был со мной на одной волне. Как только был снят с неинвазивного аппарата ИВЛ, четко выполнял все рекомендации, делал дыхательную гимнастику, — сообщила Елена Болдырева.

Сергей Андреев считает, что врачи - это ангелы-хранители. Фото: ⁣gkb9.chelyabinsk/instagram.com

Вместе с письмами Сергей Андреев с супругой подарили врачам фигурки ангелов.

— Они символизируют врачей — ангелов-хранителей, которые вытащили меня с того света, — поделился эмоциями пациент ГКБ №9.

— Своей отзывчивостью вы поддерживаете нас, помогаете справляться с трудностями и работать с большим энтузиазмом на благо пациентов. Спасибо вам. Желаем крепкого здоровья!», — считают в ГКБ №9.

В Челябинске в 2021 году планируют поставить памятник медицинским работникам от жителей Челябинской области в благодарность за их работу. Пока рассматривается два варианта — на Кировке и возле ГКБ №1 на Воровского. Как будет выглядеть памятник — читайте в нашем материале.

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