За сутки выявили 300 новых заболевших коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти статистика заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки подтверждено 300 новых случаев, из них двое — школьники.

На утро, 12 декабря, из больниц выписали 230 человек. Всего с начала пандемии таких 19360.

Погибли 14 человек с коронавирусом. Девять человек скончались непосредственно от COVID-19. Это три женщины (91 год, 81 год, 72 года) и шестеро мужчин (61 год, 72 года, 38 лет, 68 лет, 65 лет, 82 года).

От других причин скончались пять южноуральцев с коронавирусом:

— пациентка, 95 лет, сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 69 лет, острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь;

— пациент, 87 лет, хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

— пациент, 73 года, хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечна недостаточность.

— пациент, 48 лет, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Еще в четверг, 10 декабря, число умерших южноуральцев с коронавирусом с начала пандемии перевалило за тысячу. Рассказываем, сколько из них умерли непосредственно от COVID-19.

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