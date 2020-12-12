Прокуратура проверяет, почему не работают входные «рамки» и интроскопы Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинская транспортная прокуратура проверяет аэропорт «Игорь Курчатов». В зоне досмотра при входе толпятся сотни человек, все масках, но дистанция не соблюдается.

— По предварительным данным, в зоне досмотра при входе в аэропорт наблюдается массовое скопление граждан. При досмотре пассажиров все имеющиеся входные «рамки» и интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются, — поясняют в Челябинской транспортной прокуратуре.

Если ведомство подтвердит, что такой досмотр ставит под угрозу здоровье челябинцев или нормальную работу аэропорта, сотрудникам и руководству авиаузла будет дана «жесткая и принципиальная правовая оценка». Аналогичные проверки проведут во всех 14 транспортных районах на территории Уральского транспортного региона.

На очереди в аэропорту челябинцы пожаловались в приемную челябинского депутата.

— Сначала стоишь в очереди на въезд по 20-30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырех оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим, — цитирует челябинцев депутат Виталий Пашин.

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