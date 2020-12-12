«Чтобы построили, нужно потерять близких?»: В Челябинске на Свердловском тракте возводят надземный переход

Переходить дорогу станет безопаснее. Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.com

На Свердловском тракте у СНТ «Уралец» строят надземный пешеходный переход. Место печально известное — челябинцы жалуются, что на «зебре» без светофора часто сбивают пенсионеров, спешащих в сады.

— Так давно пора. Там уже несколько человек сбило насмерть, дедушку моего травмировало. Постоянно там летают, один-два остановятся, начинаешь переходить, а третий в ряду летит, — рассказывает в «Подслушано ЧМЗ» Наталья. — Дедушку за рюкзак зацепил и потащил по асфальту. Давно там пора хотя бы светофор, а то страшно за стариков. У них ведь не такая реакция, как у молодых, не отскочат вовремя.

Летом этого года на этом переходе под колеса «Лады» попали бабушка с внучкой. 63-летняя пенсионерка умерла на месте, а ее семилетняя внучка получила травму головы. За рулем «двенадцатой» была 44-летняя автомобилистка.

Местные жители говорят, что на этой "зебре" стабильно сбивают пешеходов. Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.com

— Неужели надо потерять на этом месте (14июля) дорого тебе человека, чтобы после возвели мост?, — задается вопросом дочь погибшей женщины.

Но не все жители ЧМЗ довольны надземным переходом.

— Конечно, делать надо, но лучше бы светофор поставили. Ведь пешком идут в основном пожилые люди, а им на такую высоту тоже забираться тяжело, — пишет Любовь.

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