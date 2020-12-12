В Челябинской области отменили проверки малого бизнеса на следующий год

Проверки будут проводить только в случае ЧП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области отменили часть проверок малого бизнеса в 2021 году. Региональный Росреестр уже сообщил о приостановлении ранее запланированных 48 мероприятий.

— Мораторий на контрольно-надзорные мероприятия на 2021 год продлен по поручению президента России, — сообщают в ведомстве. — Запрет установлен запрет на проведение большинства плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

В Управлении Росреестра по Челябинской области добавили, что внеплановые проверки возможны, но только в случаях, когда причинен вред жизни и здоровью граждан, возникают ЧС природного и техногенного характера.

— Отменена 21 проверка соблюдения земельного законодательства и 27 проверок по геодезическому надзору в отношении юрлиц и ИП, — добавили в Росреестре.

В УФНС по Челябинской области сообщили, что до 31 декабря 2020 года приостановлены проверки применения контрольно-кассовой техники. Информации о продлении моратория на выездные проверки пока не поступало.

Напомним, мораторий на проверки малых и средних предприятий был введен в апреле. Предложение его продления до конца 2021 гола вошло в проект общенационального плана восстановления экономики. Об отмене мероприятий в Челябинске весной сообщали УФАС, Госпожнадзор, Трудовая инспекция, УФНС.

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