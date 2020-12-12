Женщина скончалась на месте. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.

Сегодня утром, в 10:30 в аварии на дороге Чебаркуль-Мисяш-М5 в Чебаркульском районе погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Водитель во время обгона не справился с управлением. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.

— 61-летний водитель при совершении обгона не справился с управлением машины. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. — В результате на месте сканчался 48-летняя пассажирка. Водитель не пострадал.

Сам водитель не пострадал. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.

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