Стало известно о втором погибшем в жуткой аварии в Челябинской области

BYD вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Стало известно о втором погибшем в страшном ДТП под Миассом, которое произошло вчера, 11 декабря. Ранее сообщалось о гибели 52-летнего водителя китайской машины BYD, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva.

— В аварии погибли два человека. Помимо водителя BYD, который скончался на месте от полученных травм, по дороге в больницу умер 69-летний пассажир Chevrolet Niva, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

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