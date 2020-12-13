Чтобы не пришлось водить хороводы с веником: Роспотребнадзор рассказал, как челябинцам выбрать елку

Эти советы помогут вам выбрать новогоднее дерево, которое не испортит праздничное настроение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске 15 декабря откроются елочные базары. В Роспотребнадзоре Челябинской области рассказали, как выбрать елку, чтобы возле нее не пришлось водить хороводы с веником и совком. И чтобы она радовала вас до Старого Нового года.

* Чтобы елка подольше простояла, покупайте ее в двадцатых числах декабря. Обратите внимание на ствол дерева и ветви. Ствол должен быть толстым, без трещин — дерево с тонким стволом долго не простоит. Ветви не должны быть сухими и ломкими, а должны быть гибкими.

* Если у елки сухая и пожелтевшая хвоя — ее срубили давно. Иголки должны быть эластичными, и если вы слегка потрясете елку, они крепко будут держаться на ветках и не осыпятся. Попробуйте растереть несколько хвоинок в руке. Пахнут? Значит, елка «свежая».

* Везти елку домой желательно упакованной. К теплу она должна привыкнуть, поэтому лучше не ставьте ее сразу в комнату, а подержите часа три на балконе.

А вот несколько советов тем, кто будет выбирать искусственною елочку.

* В первую очередь, обратите внимание на запах. Допускается слабовыраженный и кратковременный запах пластика. Если слышите едкий химический запах — не берите такую елку, она может быть сделана из небезопасных материалов.

* Проверьте надежность крепления веток и хвои. Слегка потяните хвоинки, они не должны отрываться. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки.

* Маркировка елки должна содержать следующие сведения: дату изготовления, правила и условия эксплуатации, материал, из которого сделана елка, а также данные о производителе, месте его нахождения и адрес предприятия, по которому потребитель может отправить претензию.

Где можно купить елку в Челябинске, и как выбрать хорошую гирлянду для нее, читайте в наших материалах.

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