Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 декабря составляет 30 550 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области неумолимо растет. Так, накануне COVID-19 подтвердился еще у 303 южноуральцев, среди них три школьника. Общее число заболевших с начала пандемии составило 30 550 человек.

Накануне из больниц выписали 129 человек. Всего выздоровели за время борьбы с вирусом 19 489 жителей области. Продолжают лечение 9968 человек.

За сутки погибли 13 человек с коронавирусом: восемь — непосредственно от ковида 47, 57, 67, 69, 70, 71, 74 и 86 лет, у пяти пациентов инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 60 лет — рак;

— пациент, 78 лет — атеросклеротическая гангрена;

— пациентка, 81 год — кардиомиопатия, гипертоническая болезнь;

— пациент, 72 года — злокачественное новообразование;

— пациентка, 64 года — обширный ишемический инфаркт, гипертоническая болезнь.

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