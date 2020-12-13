Девочку, которую сбила маршрутка в Челябинске, ввели в искусственную кому

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Фото: 1Obl.ru

Девятилетняя школьница переходила дорогу на «зеленый», когда ее сбил маршрутный ПАЗ №218. По словам пассажиров, после удара водитель поехал дальше и, скорее всего, не остановился бы, если бы от него этого не потребовали.

— Саша в тяжелом состоянии, в искусственной коме. Находится в детской клинической больнице на Блюхера, — рассказала КП-Челябинск бабушка Наталья. По голосу слышно, что она еле сдерживает слезы.

Тем временем, семья продолжает искать очевидцев, у которых видеорегистратор записал момент ДТП. Сам водитель утверждает, что ехал на желтый.

Если вы стали свидетелем инцидента, свяжитесь с бабушкой пострадавшей девочки: 8-909-079-80-70 (Наталья), также вы можете прислать видео в редакцию КП-Челябинск kpchel@phkp.ru.

Напомним, авария произошла вечером в субботу, 12 декабря, на улице Новороссийской, в районе ДК ЧТПЗ.

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