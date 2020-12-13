Южно-Уральская железная дорога перешла на зимний график работы

Несмотря на пандемию РЖД сохранили регулярные маршруты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С сегодняшнего дня, 13 декабря, на Южно-Уральской железной дороге начнет действовать новый график движения поездов. Расписание изменится в полночь.

— Всего на Южно-Уральской железной дороге предусмотрено курсирование 65 пар пассажирских поездов, плюс одна пара к уровню графика 2019/2020 года. С переходом на новое расписание назначается (на зимний период) скорый поезд № 263/264 Орск — Самара с беспересадочными вагонами Орск — Адлер, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Какие еще произойдут изменения?

* Поезд № 477/478 Челябинск — Адлер изменит нумерацию и периодичность, он будет курсировать с 15 декабря под номером № 407/408 раз в четыре дня. С 23 декабря состав будет ходить чаще — через день.

* С 16 декабря по 29 января раз в четыре дня будет курсировать дополнительный поезд № 181/182 Челябинск — Москва, проходящий через Курган.

Подробную информацию о новом графике можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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