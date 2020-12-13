Красавец-медбрат из Челябинска, который ведет блог в ТикТоке, показал, кто ему пишет

На Амира подписаны уже более 46 тысяч подписчиков.
Фото: из архива героя публикации
Медбрат-тиктокер Амир Даутов продолжает снимает видео про свою жизнь и работу в «красной зоне». После публикаций СМИ интерес к блогу Амира возрос — было 44 тысячи подписчиков, теперь — более 46 тысяч. Однако сам медик отшутился, что поклонники ему не пишут.
— Покажу вам, кто мне написывает, — написал Амир и выложил ролик, где показал, что каждый день ему приходят письма… от МЧС.
Пользователи оценили шутку и написали в комментариях, что ведомство не дает скучать и им тоже.
Напомним, что в интервью КП-Челябинск обаятельный медик все-таки поделился, что у него есть поклонницы. Но его сердце пока свободно.
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