Сладкий и безопасный: как челябинцам выбрать новогодний подарок детям

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты Е200, Е202, Е210, Е249. Фото: Мария АНАНОВА

Сладкие кульки дети ждут, пожалуй, больше, чем самого Нового года. Но как выбрать вкусный, а главное, безопасный подарок? Роспотребнадзор Челябинской области подготовил советы родителям.

* При покупке обращайте внимание на этикетку. На ней должны быть указаны: масса подарка, состав, количество конфет, пищевая ценность, документ, в соответствии с которым произведен продукт, место изготовления, условия хранения, сроки годности, дата производства и фасовки, юрадрес и адрес предприятия, где была фасовка, единый знак обращения на рынке Таможенного союза, контактные телефоны для принятия претензий от потребителей.

* Отдавайте предпочтение тем наборам, в составе которых минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

* Помните, что некоторые ингредиенты, например, арахис, абрикосовая косточка и пищевые добавки, — сильнейшие аллергены. Также не рекомендуется в питании детей леденцовая карамель, а также конфеты, содержащие алкоголь.

* В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты Е200, Е202, Е210, Е249, синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, натуральный кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

В Роспотребнадзоре рекомендуют наполнять кульки пастилой и зефиром. Они полезнее. А если выбирать между карамельками и шоколадными конфетами, то лучше шоколадные, и не только потому что они вкуснее.

— Конфеты лучше выбирать шоколадные, так как шоколад содержит такие микроэлементы, как калий, кальций, магний, фосфор, витамины А,С,В и другие полезные вещества, — говорит заместитель руководителя ведомства Владимир Ефремов.

В подарок можно положить игрушку, но она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Также помните о возрастных ограничениях и технике безопасности. Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу — это сильные аллергены. Также в игрушке не должно быть стекла и мелких деталей.

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