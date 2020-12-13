Пьяная компания подралась с росгвардейцами возле алкомаркета в Копейске

В Сеть попал ролик с места происшествия. Фото: кадр с видео

В Копейске пьяная компания вступила в перепалку с росгвардейцами. В результате завязалась драка. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря возле алкомаркета на проспекте Славы. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Пьяные мужчины зашли в КБ перед закрытием. Один из них зашел с сигаретой в магазин, в этот момент в магазине находились полицейские в гражданской одежде, между ними образовался конфликт, который перерос в драку, — написали в группе «Копейск (В)Теме» во ВКонтакте.

По словам очевидцев, на место якобы прибыли два десятка полицейских и ОМОН. Один из участников драки упал на асфальт и потерял сознание, еще одному сломали руку.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт произошедшего. В пресс-службе главка сообщили, что участников драки доставили в отдел полиции. Сейчас проводится доследственная проверка.

В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области пообещали дать комментарий позднее.

Обновлено 13.12 в 15:23

— Накануне около 21 часа сотрудник Росгвардии, находившийся на выходном дне, вместе с супругой делал покупки, когда в помещение торговой точки вошли молодые люди, которые по внешним признакам находились в состоянии опьянения. Молодые люди нарушали общественный порядок, курили и громко нецензурно выражались. На замечания персонала магазина не реагировали. На помощь продавцу пришел сотрудник Росгвардии, после чего хулиганы покинули магазин. Когда росгвардеец вышел на улицу, на него напали четыре человека и нанесли ему телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

На место примчался экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Нападавших увезли в отдел полиции. А силовика, который вступился за продавцов, увезли в больницу с травмами.

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