В Челябинске ищут 63-летнего мужчину, страдающего потерей памяти

Мужчину разыскивают с 10 декабря. Фото: Легион-СПАС

В Челябинске пропал 63-летний Николай Меримеринко. В обед 10 декабря он ушел из дома по адресу улица Грязнова, 44/3, и больше его никто не видел.

Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» распространили ориентировки в соцсетях. Они отмечают, что человек дезориентирован, страдает потерей памяти.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение. Был в черной шапке и черной куртке.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Николая, позвоните поисковикам 89080533126 Мария или 89678698733 Александр.

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