В Росгвардии прокомментировали драку пьяной компании с силовиками в Копейске

Нетрезвых посетителей попытался вывести сотрудник магазина. Но они его не послушали. Тогда к нарушителям обратился силовик.

Появились подробности инцидента в Копейске, где пьяная компания подралась с росгвардейцами. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, драка завязалась с одним сотрудником, а не с толпой, как пишут в соцсетях. Мужчина был в магазине с женой, в этот день он отдыхал. Силовик стал свидетелем того, как нетрезвые горожане нарушают порядок.

— Молодые люди курили и громко нецензурно выражались. На замечания персонала магазина не реагировали. На помощь продавцу пришел сотрудник Росгвардии, после чего хулиганы покинули магазин. Когда росгвардеец вышел на улицу, на него напали четыре человека и нанесли ему телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

На место по сигналу «тревога» примчался экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Нападавших задержали и доставили в полицию. А силовика госпитализировали.

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