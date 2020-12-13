Появилось видео, как завязалась драка пьяной компании с сотрудником Росгвардии в Копейске

В пресс-службе Росгвардии сообщают, что избитый сотрудник госпитализирован.

В распоряжении редакции КП-Челябинск появилось видео, на котором видно, как начался конфликт с росгвардейцем в алкомаркете Копейска. Силовик с супругой стоял на кассе. В это время сотрудник магазина пытался выпроводить из зала курящего посетителя. Нарушитель стал сопротивляться, тогда росгвардеец и посодействовал продавцу.

Напомним, ранее пресс-служба Росгвардии по Челябинской области сообщила, что в этот день их сотрудник был на выходном.

Хулиганы вышли на улицу, а росгвардеец продолжил покупки. Однако на выходе его уже поджидали.

Часть перепалки, переросшей в драку, засняли жители. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что инцидент закончился тем, что нападавших увезли в полицию, а силовика — в больницу. Он получил телесные повреждения. Сейчас проводится доследственная проверка случившегося.

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