Черная полоса: «Трактор» в Челябинске уступил «Барысу» — 2:4

"Трактор" уступил "Барысу" - 2:4. Фото ХК "Трактор".

Черно-белые чередуют поражения и победы. Накануне «Трактор» с «сухим» счетом 2:0 одолел «Сибирь». А до этого было три поражения в четырех матчах.

Сегодня, 13 декабря, в Челябинске «медведи» сразились с казахстанским «Барысом». К началу третьего периода «Трактор» проигрывал 0:3, и побежал спасать игру. Лоуренс Пилут сократил отставание на шестой минуте заключительного периода. Однако «Барыс» почти сразу восстановил преимущество в три шайбы – 4:1. Еще один легионер «Трактора» Лукаш Седлак снова сократил счет – 2:4. Но большего челябинцам добиться не удалось. Матч завершился победой казахстанской команды.

До конца года «Трактор» проведет выездную серию. После перерыва в турнире КХЛ челябинцы поочередно сыграют с «Нефтехимиком», «Куньлунем» и «Авангардом».

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