В Челябинске заменят вакцину от ковида «Спутник V» на другой препарат

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Пока остальные регионы радуются поставкам первых (тысячных) партий для массовой вакцинации от ковида, Челябинская область вовсю планирует второй этап с переходом на другой препарат, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Скорее всего, «Спутник V» заменят «ЭпиВакКороной», рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Александр Выгоняйлов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, в чем разница между ними. «Спутник V» — векторная вакцина на основе аденовируса, в который вживлен белок из коронавируса. Этот белок вызывает иммунный ответ, однако, поскольку вирус неполный, он неопасен. «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, состоящая из искусственно созданных обрывков коронавируса, через которые иммунная система обучается, чтобы в случае заражения быстро распознать и нейтрализовать вирус.

— То ли наши медики не впечатлились составом, то ли с отгрузками сложности, то ли с холодом проблема. За версию с холодильниками говорит, например, то, что препарату «Вектора» не нужен жесткий минус, достаточно 2-8 градусов тепла. Значит, и оборудование лишнее не закупать, и распространить по городам и весям легче, — рассуждают авторы «Челябушки» — Таким образом, большей части населения Южного Урала вряд ли улыбнется применение ставшего уже легендарным «Спутника V». Группам риска рассылают приглашения на укольчики в поликлиники, а вот про прививки рядовым жителям инструкций оперштаб еще не публиковал.

Кстати, главному эпидемиологу минздрава Челябинской области Александру Выгоняйлову прививки от коронавируса не хватило. Своим возмущением он поделился с корреспондентами «КП-Челябинск».