Эксперимент над чиновниками: общественники обсуждают новый документ, который подписал Алексей Текслер

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал любопытный документ — о порядке проведения экспериментов, направленных на развитие государственной службы. Как подчеркивает городской телеграм-канал «Челябушка», СМИ прямо так и пишут: экспериментов над чиновниками.

— На самом деле, во-первых, вся наша жизнь — эксперимент, в последний год уж точно, а во-вторых, отбросьте ассоциации с подопытными кроликами. Никакого принуждения, исключительно добровольный характер. Если коротко, то это перезагрузка в цифру, диджитал, современные форматы работы типа дистанта, новые методы планирования и управления с помощью технологичной связи, — добавляют авторы «Челябушки». — Апробация также коснется совершенствования оплаты труда (здесь главное не химичить лишних премий) и улучшения материально-технического обеспечения (предвидим расходы на гаджеты, нельзя допустить расточительства). В ноябре за цифровую трансформацию органов власти в регионе был назначен вице-губернатор Виктор Мамин, полагаем, вопросы по перезагрузке теперь к нему.