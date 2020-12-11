Гречка подорожала больше всего: общественники проанализировали рост цен на продукты в магазинах Южного Урала

После того, как о проблеме стоимости продуктов заговорили первые лица государства, регионы кинулись изучать свои ценники на продовольствие. Пока общественники ждут официальный ответ из минсельхоза, авторы телеграмм-канала «Челябушка» самостоятельно проанализировали данные, опираясь на последние отчеты Челябинскстата.

Стало ясно, что с начала года на Южном Урале на 18% подорожали крупы, особенно гречка. По овощам, фруктам, мясу, молоку и хлебу рост не столь ощутим — в пределах 4-6%. Картофель поднялся в цене на 27%, говядина — на 12%. При этом располагаемые доходы в третьем квартале снизились почти на 3,5%. На душу населения они составили чуть выше 25 тысяч рублей (при средней зарплате в 39 тысяч), а расходы — 19 тысяч 600 рублей.

— Режим экономии и сбережения включен. Что можно предпринять в числе прочего? Скажем, расширить/откорректировать правила акции по снижению на 10-30% стоимости продукции областных производителей. В январе, когда ее запускали, не было ни коронавируса, ни экономического кризиса, поправки напрашиваются сами собой. Но минсельхозу, конечно, виднее, — добавляют авторы телеграм-канала.

Кстати, корреспонденты «КП-Челябинск» опубликовали советы от Роспотребнадзора как челябинцам выбрать новогодний подарок детям.