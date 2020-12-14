Погода в Челябинске на неделю 14-20 декабря: ожидаются морозные выходные

На прогулку одевайтесь потеплее Фото: Алена МЫЗГИНА

Погода в Челябинске на ближайшую неделю не предвещает особых сюрпризов. В будни температура воздуха составит около 7 градусов ниже нуля, и лишь к выходным опустится до -12-13.

А вот ночи обещают быть холоднее: с понедельника на вторник похолодает до -17, примерно такая же температура будет и в ночь на среду, а в субботу и воскресенье столбик термометра и вовсе покажет -18 и -20 градусов соответственно.

Что касается осадков, то в четверг и пятницу ожидается небольшой снег, остальные дни будут облачными. Скорость ветра составит 3-4 м/с.

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