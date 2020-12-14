В Челябинскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса

В регион поставили почти 2000 доз
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Всего на областной склад привезли 1700 доз, которые с завтрашнего дня распределят по медицинским учреждениям.
— Списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы, — сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области. — Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.
До этого сообщалось, что в регион поставят 3000 доз вакцины. 1000 из них прибыла уже на прошлой неделе. В первую очередь прививку сделают медикам, учителям, сотрудникам вузов и полицейским, поскольку эти категории входят в группу риска.
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